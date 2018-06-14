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الخميس، 14 يونيو 2018 04:39 ص
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تعرف على محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة فى 5 معلومات

الخميس، 14 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة فى 5 معلومات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بانتهاء عملية إنشاء محطة الرسوم الجديدة الواقعة شمال مدينة الغردقة، اليوم السابع يرصد 5 معلومات عن تلك المحطة تعرف عليها .
 
 

تقع تلك المحطة بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة 

تقوم بعملية الإنشاءات بها هيئة الطرق والكبارى 

الهدف من إنشاء محطة تحصيل الرسوم الجديدة تطوير خدمات شبكات الطرق بالبحر الاحمر 

تبلغ تكلفة إنشاءات محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة 30 مليون جنيه

محافظ البحر الاحمر يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة لتسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالي لمدينة الغردقة

 


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