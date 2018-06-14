تعرف على محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة فى 5 معلومات

وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بانتهاء عملية إنشاء محطة الرسوم الجديدة الواقعة شمال مدينة الغردقة، اليوم السابع يرصد 5 معلومات عن تلك المحطة تعرف عليها .
تقع تلك المحطة بمنطقة شمال الأحياء بالغردقةتقوم بعملية الإنشاءات بها هيئة الطرق والكبارى
الهدف من إنشاء محطة تحصيل الرسوم الجديدة تطوير خدمات شبكات الطرق بالبحر الاحمرتبلغ تكلفة إنشاءات محطة تحصيل الرسوم الجديدة بالغردقة 30 مليون جنيه
محافظ البحر الاحمر يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحطة لتسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالي لمدينة الغردقة
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