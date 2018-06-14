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خلال الربع الأول من 2018..

تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر ودول آسيا فى 10 معلومات

الخميس، 14 يونيو 2018 02:00 ص
تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر ودول آسيا فى 10 معلومات اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت - هبة حسام
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أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرة التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول آسيا، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى، حيث بلغ فى الربع الأول من العام الجارى 9.9 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار خلال الربع المقابل من 2017.

 

وبحسب النشرة الإحصائية، ننشر أهم 10 معلومات عن التبادل التجارى بين مصر ودول آسيا خلال الربع الأول من 2018، والتى تمثلت فى:

 

- 9.9 مليار دولار إجمالى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول آسيا.

- 2.7 مليار دولار صادرات مصر لدول آسيا.

- 7.2 مليار دولار واردات مصر من دول آسيا.

- 4.5 مليار دولار عجز الميزان التجارى بين مصر ودول آسيا.

- الصين أكثر الدول الآسيوية المصدرة لمصر والمستوردة منها أيضاً.

- الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أهم 5 دول آسيوية تتبادل مع مصر تجارياً.

- ارتفعت صادرات مصر للصين إلى 338.7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل 193 مليون دولار فى الربع المماثل من 2017.

- ارتفعت صادرات مصر للهند إلى 223.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل 96.2 مليون دولار فى الربع المماثل من 2017.

- ارتفعت صادرات مصر لليابان إلى 35.017 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل 26.8 مليون دولار فى الربع المماثل من 2017.

- ارتفعت صادرات مصر لكوريا الجنوبية إلى 19.5 مليون دولار خلال الربع الأول من 2018، مقابل 12.3 مليون دولار فى الربع المماثل من 2017.


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