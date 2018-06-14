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الخميس، 14 يونيو 2018 08:27 ص
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"تصديرى الكيماويات": 9.3% زيادة بصادرات القطاع لتسجل 352 مليون دولار خلال أبريل

الخميس، 14 يونيو 2018 08:00 ص
"تصديرى الكيماويات": 9.3% زيادة بصادرات القطاع لتسجل 352 مليون دولار خلال أبريل خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال شهر أبريل 2018 بنسبة 9.3% لتسجل 352 مليون دولار مقارنة بـ322 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق.

 

وقال المجلس فى تقرير له، إن صادرات قطاع الكيماويات زادت بنسبة 27.6% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 لتسجل 1.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017 بزيادة 300 مليون دولار.

 

وبهذه الارتفاعات يواصل قطاع الكيماويات تحقيق نتائج إيجابية فى الصادرات للعام الثانى على التوالى، حيث سجلت صادراته خلال 2017 زيادة بنحو 32% لتبلغ  الصادرات ما قيمته 4.4 مليار دولار مقارنة بـ3.3 مليار دولار خلال  الفترة نفسها من عام 2016.


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