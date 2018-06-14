video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 02:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بث مباشر.. الحكومة تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى

الخميس، 14 يونيو 2018 01:01 م
بث مباشر.. الحكومة تؤدى اليمين أمام الرئيس السيسى الوزراء الجدد
إضافة تعليق

 

 

يقدم " اليوم السابع" بثا مباشر لأداء الحكومة " اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى .
 
 
أدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورى لتولى مهام وزير الإسكان فى نفس التشكيل الوزارى. 
 
وتضمن التشكيل تعيين 12 وزيرا جديدا هم:
 
الفريق محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى 
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
الفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدنى 
الدكتورة هالة زايد وزيرا للصحة والسكان 
الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى 
محمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية 
هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام 
عمرو عادل بيومى وزيرا للتجارة والصناعة 
أشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة 
ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة 
عمرو طلعت وزيرا الاتصالات
 
 
 

 


إضافة تعليق

بث مباشر

الوزراء الجدد

السيسى




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة