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اليوم السابع: رجال دولة.. مشهد حضارى.. تسليم وتسلم المسئولية بالجيش والشرطة

الخميس، 14 يونيو 2018 07:40 م
اليوم السابع: رجال دولة.. مشهد حضارى.. تسليم وتسلم المسئولية بالجيش والشرطة اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تفاصيل أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكواليس انطلاق نهائيات كأس العالم فى روسيا، وآخر استعدادات منتخب مصر قبل مباراة أورجواى.


 

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