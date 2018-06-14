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الخميس، 14 يونيو 2018 02:59 م
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الهند تعرب عن استيائها من الحكم بسجن رئيس المالديف الأسبق

الخميس، 14 يونيو 2018 02:44 م
الهند تعرب عن استيائها من الحكم بسجن رئيس المالديف الأسبق رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى
أ ش أ
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أعربت الهند، اليوم الخميس، عن استيائها تجاه الحكم بسجن الرئيس الأسبق للمالديف مأمون عبد القيوم، لمدة 19 شهرا لإدانته بعرقلة سير العدالة.

وقالت الخارجية الهندية فى بيان -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- إن الهند شعرت باستياء عميق لدى علمها بصدور هذا الحكم.

وقضت محكمة فى المالديف، أمس الأربعاء، بسجن عبد القيوم لمدة سنة وسبع شهور وستة أيام بعدما لم يسليم هاتفه المحمول للمحققين، وذلك فى إطار التحقيق فى مزاعم محاولة قلب نظام حكم الرئيس عبد الله يمين عبد القيوم الأخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم.

 

 


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