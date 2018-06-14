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المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة

الخميس، 14 يونيو 2018 08:47 ص
المرور يضبط 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالجيزة رفع السيارات المتروكة من قبل رجال المرور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  13 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية ، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز ، و تم رصد 6 دراجات بخارية بدون تراخيص و لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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