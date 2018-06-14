المدعى العام الألمانى: التونسى الموقوف كان يخطط لصنع سلاح بيولوجى

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قال المدعى العام الألمانى إن المعتقل التونسى، الذى عُثر فى شقته فى مدينة كولونيا على كمية عالية من مادة الريسين السامة يشتبه وبقوة أنه كان بصدد صناعة سلاح بيولوجي.

وأضاف المصدر القضائى اليوم الخميس فى مدينة كارلسروه فى تصريحات تناقلتها المواقع الالمانيه أنه لا يوجد أى دليل على وجود مخطط محدد لتنفيذ أى اعتداء أو لـ"انتماء هذا الشخص إلى جماعة إرهابية".

وكانت الشرطة الألمانية فى مدينة كولونيا قد أوقفت اول مساء أمس الثلاثاء رجلا تونسيا وزوجته، بعد العثور على مواد يشتبه فى انها مواد سامة فى شقتهما. وكان متحدث باسم المدعى العام الألمانى قد اكد أمس الأربعاء أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارالتوقيف الاحترازى بحقه بعد ضبط مادة الريسين السامة فى مسكنه. وأوضح المتحدث أن الادعاء يحقق أيضا فى اشتباه مبدئى بأن الرجل كان يحضر لجريمة عنف خطيرة تهدد أمن الدولة، لكنه لفت إلى أنه ليس هناك اشتباه قوى فى هذا الجانب.