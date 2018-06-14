اللواء عماد صيام المرشح لتولى منصب رئيس جهاز الأمن الوطنى خلفا لـ"توفيق"

كتبت دينا الحسيني

أكدت مصادر لـ "اليوم السابع"، على أن اللواء عماد صيام، نائب رئيس جهاز الأمن الوطنى الحالى، المرشح الأول لمنصب رئيس الجهاز خلفاً للواء محمود توفيق الذى أدى اليمين الدستورية اليوم وزيراً للداخلية بحكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وأضافت المصادر، أن اللواء عماد صيام نائب الجهاز الحالى، كان يعمل رئيساً لفرع جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، وتم تصعيده نائب رئيس الجهاز عقب تولى اللواء محمود توفيق كرئيس للجهاز فى 30 أكتوبر الماضى.

ولفتت المصادر، إلى أن اللواء عماد صيام عمل لفترة طويلة بفرع الامن الوطني بالقاهرة قبل ثورة 25 يناير وحتى العام الماضى، وتخرج من أكاديمية الشرطة فى دفعة 1982، وهى نفس دفعة تخرج الوزير الحالى محمود توفيق.