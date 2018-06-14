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الكوريتان تجريان محادثات عسكرية لمناقشة تخفيف حدة التوترات بينهما

الخميس، 14 يونيو 2018 09:17 ص
الكوريتان تجريان محادثات عسكرية لمناقشة تخفيف حدة التوترات بينهما زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إجراء أول محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين شطرى شبه الجزيرة الكورية منذ أكثر من 10 سنوات لمناقشة سبل تخفيف حدة التوترات بين البلدين.

وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن تلك المحادثات هى الأولى منذ أن التقى الجانبان فى ديسمبر 2007، ومن المتوقع أن تركز المحادثات على مناقشة إعادة خط التواصل العسكرى بين حدود البلدين، وإجراء محادثات عسكرية منتظمة وتدشين خط ساخن بين قائدى الجيشين.

ويناقش الجانبان أيضا استعادة رفات الجنود الذين سقطوا فى المنطقة منزوعة السلاح التى تقسم شبه الجزيرة الكورية، وكان الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن قد وعد مؤخرا بمحاولة تحقيق ذلك فى ظل تحسين العلاقات مع الشمال.

ويتوقع خبراء كذلك أن تطرح بيونج يانج قضية وقف التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه سيوقف ألعاب الحرب المشتركة مع سول عقب قمته مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون.

وكانت تلك المحادثات العسكرية قد أجلتها بيونج يانج - بعد أن كانت مقررة فى مايو الماضى - اعتراضا على التدريبات الجوية السنوية المشتركة بين سول وواشنطن.

 


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الكوريتان

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

وزاره الدفاع الكوريه

الكوريتان تجريان محادثات عسكريه




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