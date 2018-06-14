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الكرملين: التأييد الروسى لخفض التصعيد بسوريا لا يرتبط بكأس العالم

الخميس، 14 يونيو 2018 11:30 ص
الكرملين: التأييد الروسى لخفض التصعيد بسوريا لا يرتبط بكأس العالم المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
رويترز
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قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن تأييد موسكو لخفض التصعيد فى سوريا ليس مرتبطا بشكل خاص بكأس العالم الذى تستضيفه روسيا، وإنه أمر طالما نادت به بلاده.

جاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال فى مؤتمر عبر الهاتف بشأن تقرير بثه الإعلام الإسرائيلى يقول إن روسيا طلبت من إسرائيل وأطراف أخرى فى الصراع السورى وقف القتال خلال كأس العالم.

وقال بيسكوف "إنها سياسة روسيا الدائمة أن تدعو الدول لتبنى موقف متوازن ومنع أى أعمال قد تؤدى إلى تفجر عواقب وخيمة وزعزعة وضع هش بالفعل".

 

 


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