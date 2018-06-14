القنصل العام بسيدنى يلتقى الشيوخ الموفدين من الأوقاف لإحياء ليالى رمضان

كتب- هاشم الفخرانى

عقد قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى ياسر عابد لقاءً بدار السكن مع رؤساء الجمعيات الإسلامية بالمدينة والشيوخ الموفدين من وزارة الأوقاف لإحياء ليالى رمضان، وذلك بمناسبة انتهاء شهر رمضان المعظم وتأدية الشيوخ الموفدين من وزارة الأوقاف لعملهم على خير وجه.

ووجه القنصل العام الشكر لجميع شيوخ الأوقاف على الجهود التى قاموا بها لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم. كما ثمن دورهم فى نشر مفاهيم الدين الوسطية بين المسلمين فى أستراليا خلال الشهر الفضيل، مؤكدا على أن الأزهر الشريف يُعدُ منارة الوسطية والاعتدال فى عالم اليوم.

وقدم رؤساء الجمعيات الإسلامية فى سيدنى الشكر لعابد على الجهود التى قامت بها وزارتى الخارجية والأوقاف من أجل توفير الأئمة المصريين خلال شهر رمضان، وأكدوا أنه لولا تواجد هؤلاء الأئمة لما شعر المغتربون بمختلف مساجد سيدنى برمضان وشعائره وروحانياته.