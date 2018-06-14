القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "محمد.ع.م"34 عاما، عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "بهجت.ا.ب"41 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سنجة"، والمتهم "محمود.م.ع"25 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه"، والمتهم "ياسين.ع.ع"26 عاما جزار بحوزته سلاح أبيض" سكين"، والمتهم "طارق.ع.م" 27 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواه"، والمتهم "ايهاب.أ.ع"38 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض "كتر"، والمتهم "حسين.م.ح" 18 عاما طالب بحوزته سلاح "سكين"، والمتهم "احمد.س.م"31 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"سكين".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.