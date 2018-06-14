الطيران المدنى الكويتى: القاهرة من أكثر الوجهات تفضيلا لقضاء عطلة عيد الفطر

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أعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى يوسف الفوزان، أن القاهرة من بين أكثر الوجهات تفضيلا للمسافرين عبر مطار الكويت الدولى، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، بجانب كل من دبى ولندن وتركيا.

وأضاف الفوزان -فى تصريح له اليوم الخميس- أن عدد المسافرين الذين سيقضون عطلة عيد الفطر خارج الكويت خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجارى، بلغ 208 آلاف مسافر، فيما بلغ عدد الرحلات 1700 رحلة.

وكشف أنه فى إطار الاستعداد لموسم الإجازات والضغط على المطار، فقد تم تطبيق خدمة توصيل الحقائب من المطار إلى المنازل، مقابل رسوم رمزية تبلغ 5 دنانير، وذلك بعد ختم جواز المسافر، مشيرا إلى أن هذه الخدمة خاصة بالمسافرين القادمين، حيث ستؤدى إلى عدم الزحام على سيور الحقائب وإنهاء إجراءات المسافرين القادمين بكل سهولة.

وأشار الفوزان إلى أنه تم إلغاء أجهزة التفتيش فى صالة الجمارك للقادمين؛ بحيث يأخذ الراكب حقائبه من جهاز سير الحقائب، ثم يتوجه إلى بوابات الخروج مباشرة، وذلك من خلال منظومة أمنية سهلة.

واستعرض أوجه التطوير التى طرأت على خدمة مطار الكويت الدول، والتى تهدف إلى التخفيف على مبنى الركاب (t1)، وتشمل الحد من الرحلات الإضافية، وزيادة حجم الطائرات، وافتتاح مبنى طيران الجزيرة، والذى سيخفف الحمل عن مبنى الركاب الدولى بطاقة تشغيلية تصل إلى مليونى راكب سنويا، وكذلك نقل عدد من شركات الطيران الاقتصادية إلى مطار الشيخ سعد العبدالله، بالإضافة إلى بدء التشغيل الفعلى لمبنى الركاب المساند، بطاقة استيعابية تصل إلى 4 ملايين راكب سنويا فى يوليو المقبل، والذى خصص للخطوط الجوية الكويتية.



ولفت المدير العام للإدارة العامة للطيران المدنى الكويتى إلى استحداث صالتين جديدتين، الأولى لإصدار تأشيرات الركاب، والأخرى لركاب الترانزيت، وكذلك زيادة أعداد مقاعد استراحات الركاب وكبار السن فى مناطق الوزن وصالة القادمين، وتنفيذ نظام تفتيش الأمتعة الآلى لمناطق الوزن، والذى سيساهم فى تخفيف طوابير التفتيش الأمنى ورفع مستوى التفتيش ودقته، مشيرا فى الوقت نفسه، إلى أنه تم زيادة أعداد أجهزة تفتيش الحقائب اليدوية للركاب المغادرين من 5 إلى 9 أجهزة، إضافة إلى إنشاء مدخل لمنطقة الترانزيت، ومدخل للركاب المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجى، ومدخل للركاب الأجانب وركاب الدرجة الأولى والدبلوماسيين وأطقم الطائرات.