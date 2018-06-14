السيسى يتلقى اتصالا من أمير منطقة تبوك للتهنئة بعيد الفطر

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الأمير فهد بن سلطان تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تمنياته لمصر وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن خالص امتنانه للأمير فهد، مثمنًا ما يجمع بين الشعبين المصرى والسعودى من علاقات وثيقة وروابط أخوية وتاريخ مشترك، ومتمنيًا دوام التقدم والاستقرار للشعب السعودى، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.