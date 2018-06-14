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السيرة الذاتية للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى

الخميس، 14 يونيو 2018 02:25 م
السيرة الذاتية للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة اليمين الدستورية كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وحصل ماجد عل  جائزة الدولة التقديرية، وكان مسئولا عن المجمع التكنولوجى للتعليم الفنى بالفيوم، ومن أشهر تصريحاته عن التعليم الفنى أن الصناعة لها دور هام فى النهوض بالتعليم الفنى، لافتا إلى أنه على رأس مشكلات التعليم الفنى فى مصر الصورة الذهنية لدى الأسرة والمجتمع حيث يعتبره الكل الاختيار الثانى، ومن ثم إذا التحق الطالب بالتعليم الفنى فالأسرة تعتبره أمر غير جيد، ويجب تصحيح تلك الصورة.

ولمجاهد باع كبير فى التعليم الفنى والاهتمام بقضاياه خلال الفترة السابقة.

ويعتبر ملف المدارس الفنية والتعليم الفنى من أهم وأبرز الملفات التى تولى لها الدولة اهتماما كبيرا كجانب مهم لخدمة الصناعة من خلال توفير الأيدى العاملة الماهرة.

 

 


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