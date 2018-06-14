"السياحة" تحذر الشركات من إلغاء عضويتها بـ"الإياتا" حال عدم إرسال الميزانية

كتبت ميرفت رشاد

حذرت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، عدد من الشركات التى لم تقم برفع ميزانية عام 2017 ، للاتحاد الدولى للنقل الجوى الإياتا، من إلغاء عضويتها بالمنظمة، مطالبة بسرعة إرسال الميزانية فى موعد أقصاه 29 من يونيو الجارى.

وفى سياق متصل قالت الغرفة فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، إن شركة التأمين المسئولة عن برنامج التأمين على مخاطر عدم السداد " DIP" قد لأخطرتها بوجود عدد من الشركات لم تقم باستيفاء المستندات اللازمة لتجديد عقدها مع شركة التأمين .

وطالبت " الغرفة " من الشركات المنضمة لمنظومة التأمين على مخاطر عدم السداد مع المجموعة العربية المصرية للتأمينGIG والتى لم تقم بعد باستيفاء تلك البيانات سرعة استكمالها فى موعد اقصاه يوم 25 من يونيو الجارى.