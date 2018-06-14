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السلطات الألمانية تعتقل شخصا يشتبه فى تخطيطه لهجوم بمادة الريسين السامة

الخميس، 14 يونيو 2018 02:36 م
السلطات الألمانية تعتقل شخصا يشتبه فى تخطيطه لهجوم بمادة الريسين السامة الشرطة الألمانية
أ ش أ
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قالت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت شخصا بمدينة كولونيا بعد قيامه بتصنيع كميات من مادة الريسين شديدة السمية التى تصنف كسلاح بيولوجى، عثر عليها فى منزله.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن سلطات التحقيق الألمانية أن المشتبه به والذى أشارت إليه باسم "سيف الله" (29 عاما) -تونسى الجنسية- ألقى القبض عليه، أمس الأربعاء، فى منزله بمدينة كولونيا، بعد رصد عمليات شراء قام بها عبر شبكة الإنترنت للحصول على المواد اللازمة لتحضير الريسين، ونجح فى تحضير كميات منه خلال الشهر الجارى وعثر عليها فى منزله.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تحقق حاليا فيما كان ينوى المشتبه به تنفيذه باستخدام هذه المادة، كما أنها لا تمتلك أدلة فى الوقت الحالى على وجود صلة بينه وبين أى تنظيم متطرف، وما إذا كان قد خطط لشن هجوم.

 

 


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