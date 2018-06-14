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السجناء يستقبلون ذويهم اليوم فى زيارة استثنائية بمناسبة عيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
السجناء يستقبلون ذويهم اليوم فى زيارة استثنائية بمناسبة عيد الفطر سجن - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يستقبل السجناء ذويهم، اليوم الخميس، فى زيارة استثنائية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لا تحسب من ضمن الزيارات المقررة لهم.

 

ويسمح قطاع السجون للسجناء بزيارة استثنائية واحدة وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم، وذلك باتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.


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