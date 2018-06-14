الرقابة على الصادرات تستقبل 103 آلاف رسالة واردات غذائية فى أول 5شهور بـ2018

استعدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك من خلال استمرار العمل بكافة الموانئ والفروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، حيث تتواجد لجان الفحص اللازم لفحص كافة المنتجات المستوردة وبصفة خاصة المنتجات الغذائية وذلك لضمان جودة هذه المنتجات لارتباطها بصحة وسلامة المستهلك المصرى.

وفى هذا الصدد فقد كشف أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الـ5 شهور الأولى من العام الجارى أن معامل الهيئة استقبلت 103.296 ألف ورسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية منها 36.325 ألف رسالة واردات غذائية و66.971 ألف رسالة ورادات صناعية بإجمالى 20.7 مليون طن.

وقال المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن عدد الرسائل الغذائية المقبولة بلغ 35 ألفا و512 رسالة كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 813 رسالة، مشيراً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المقبولة بلغ 66 ألفا و99 رسالة كما بلغ عدد الرسائل الصناعية المرفوضة 872 رسالة.

وأوضح أن أهم السلع المقبولة تضمنت الحبوب واللحوم والأسماك والأدوات الصحية وحديد التسليح والأسمنت وأدوات المائدة والورق والصابون والملابس والمفروشات والأجهزة الكهربائية، مشيراً إلى أن أهم السلع المرفوضة تضمنت بعض منتجات اللحوم والجبن والأعلاف والزبدة المجمدة والعطور ومستحضرات التجميل وزيت الزيتون والمكملات الغذائية والشاى ولعب الأطفال والسيراميك والمنظفات ودهانات الاخشاب.

وأضاف جابر أن الهيئة أصدرت خلال تلك الفترة عدد 1141 موافقة استيرادية للسلع الاستراتيجية تضمنت 301 موافقة لاستيراد القمح و725 موافقة لاستيراد الذرة الصفراء و115 موافقة لاستيراد فول الصويا.

وأشار إلى أن هناك عدد 5 آلاف و764 رسالة معروضة على لجنة التظلمات، لافتاً إلى أن تم البت حتى الآن فيما يقرب من 39 شكوى. وأوضح أن الهيئة قامت خلال تلك الفترة بتقييم 118 محطة لتصدير البطاطس بالتعاون مع الحجر الزراعى كما قامت بتقييم 105 محطة لتصدير الموالح، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 159 ألف و352 شهادة منشأ لدول الميركسور والاتحاد الأوروبى ودول اليورومتوسطى والدول العربية ودول الكوميسا وغيرها.

وتابع المهندس إسماعيل جابر أن الهيئة استخرجت خلال تلك الفترة نحو 9 آلاف و 842 سجل تجارى جديد منها 5 آلاف و 250 سجل مستورين و 2235 سجل مصدرين و 1102 سجل لوكلاء التجاريين و 16 سجل لمكاتب أجنبية و 1239 سجل مستلزمات الإنتاج .

وقال أنه تم تدريب 294 متدرب من شركات المراجعة للقيام بفحص قمح الإنتاج المحلى لعام 2018 حيث تم قبول 3 مليون و23 ألف و694 رسالة وتم رفض 26 ألف و 171 رسالة .وفيما يتعلق بالتدريب قال أن الهيئة قامت بتوفير برامج تدريبية لعدد 2821 متدرباً فى مجالات الحاسب الآلى واللغات والخدمات الحكومية وبرامج السلامة والصحة المهنية وتدريب المستوردين وغيرهاً ، مشيراُ إلى أن الهيئة قامت أيضاً بوضع خطة لتطوير معامل السلع الغذائية ومعامل متبقيات المبيدات ومعامل السلع الصناعية والهندسية بهدف زيادة السعة المعملية لكل فرع وتوفير أحدث الأجهزة العالمية ذات السرعات الفائقة والدقة الكبيرة والمساهمة فى دعم العملية التصديرية للحاصلات الزراعية للحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى توفير معامل لفحص السلع الهندسية تتناسب جغرافياً مع الموانئ البحرية والجوية والبرية ولتقليل زمن فحص وعدم نقل العينات لميناء آخر

وقال إنه تم إنشاء مجمع المعامل الصناعية وصالة التعامل مع الجمهور بعد التطوير كما تم اعتماد خطة تطوير المعامل الغذائية بموانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية وسفاجا ونويبع، مشيراً إلى أن عدد المعامل الغذائية بالهيئة يبلغ 49 معملاً وعدد الاختبارات المعتمدة بها 121 اختبارا معتمداً طبقاً للمواصفة العالمية ISO 17025 كما يبلغ عدد معامل السلع الصناعية 83 معملاً وعدد الاختبارات المعتمدة بها 79 اختبارا معتمداً طبقاً للمواصفة العالمية ISO 17025.