الرئيس التنفيذى لأفغانستان: باب المفاوضات مع طالبان سيظل مفتوحا

كابول (أ ش أ)

أكد الرئيس التنفيذى لأفغانستان عبد الله عبد الله أنه على الرغم من أن جماعة طالبان أبدت استخفافا تاما بأرواح المدنيين، إلا أن باب المفاوضات سيظل مفتوحا.

وقال عبد الله - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية – اليوم الخميس " أن الأمن وتعليم الفتيات من أولويات حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية"، وأضاف "أن طالبان هُزمت بالفعل ورُفضت نماذجها وأيديولوجيتها، والحقيقة أن أسلوب حياتها ترفضه الغالبية العظمى من الشعب الأفغاني، وأدت سلسلة الهجمات على مراكز تسجيل الناخبين إلى بداية العملية الانتخابية بدموية، مما يسلط الضوء على المخاوف الأمنية المستمرة فى أفغانستان".

وتابع الرئيس التنفيذى "يجب أن يكون تركيزنا على الانتخابات ذات المصداقية والانتخابات البرلمانية المقبلة وانتخابات مجلس الحى وكذلك الانتخابات الرئاسية".

وفيما يتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، أكد أنه لم يكن أحد قد وعد بأن تكون أفغانستان جنة فى سنتين أو ثلاث سنوات من الحكم.

وردا على سؤال عما إذا كان فخورا بتعذيب المعتقلين، قال عبد الله " إنه لا يمكن لأحد أن يفخر بهذا"، مؤكدا أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات القوية حيال ذلك.