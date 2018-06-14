الجمعة أول أيام عيد الفطر في غالبية الدول العربية

(أ ف ب)

أعلنت السلطات الدينية الإسلامية اليوم الخميس، فى غالبية الدول العربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأكدت رؤية هلال شهر شوال ما يعنى أن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية فى كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن عن السلطات الدينية الإسلامية قولها إن عيد الفطر سيبدأ الجمعة.

وفى القدس، أعلن المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء الخميس أن يوم غد الجمعة هو اول أيام عيد الفطر، وفى بيروت، أعلنت دار الفتوى أن الجمعة أول أيام العيد.

وفى الأردن أعلن مفتى عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة مساء اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد، غرة شهر شوال، وفى العاصمة السورية دمشق، أكد القاضى الشرعى أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.