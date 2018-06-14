video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 09:22 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجمعة أول أيام عيد الفطر في غالبية الدول العربية

الخميس، 14 يونيو 2018 08:23 م
الجمعة أول أيام عيد الفطر في غالبية الدول العربية هلال
(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الدينية الإسلامية اليوم الخميس، فى غالبية الدول العربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وأكدت رؤية هلال شهر شوال ما يعنى أن يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

ونقلت وكالات الأنباء الرسمية فى كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن عن السلطات الدينية الإسلامية قولها إن عيد الفطر سيبدأ الجمعة.

وفى القدس، أعلن المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء الخميس أن يوم غد الجمعة هو اول أيام عيد الفطر، وفى بيروت، أعلنت دار الفتوى أن الجمعة أول أيام العيد.

وفى الأردن أعلن مفتى عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة مساء اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد، غرة شهر شوال، وفى العاصمة السورية دمشق، أكد القاضى الشرعى أن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

عيد الفطر

الدول العربية

هلال شوال

شهر رمضان




لا تفوتك
بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة