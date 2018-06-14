التليفزيون المصرى يؤكد بث 22 مباراة من كأس العالم على القناة الأرضية

كتب محمد شرقاوى

أفادت التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل لها أن سيتم بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 على التليفيزيون، وذلك حسب بيان الفيفا بإذاعة 22 مباراة أرضيا مجانا بجميع الدول.

وكانت صفحة بوابة ماسبيرو نشرت على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، جدولا لمواعيد مباريات كأس العالم على التليفزيون المصرى، وأكدت فى المنشور أن كافة مباريات كأس العالم ستذاع على قناتى نايل سبورت و الثانية الأرضية ، بينما ستذاع مباريات المنتخب المصرى على قناتى نايل سبورت و الأولى الأرضية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان سابق إن التليفزيون المصرى لديه الحق فى بث عدد 22 مباراة من مباريات كأس العالم المقام بروسيا ، و تم مخاطبة جهاز حماية المنافسة حيث قرر الجهاز في جلسته التى عقدت فى العاشر من يونيو الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصرى لديه القاعدة القانونية التى تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وبذلك يحق للوطنية للاعلام بث عدد ٢٢ مباراة للمنتخب على البث الأرضى.