video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 03:18 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

التليفزيون المصرى يؤكد بث 22 مباراة من كأس العالم على القناة الأرضية

الخميس، 14 يونيو 2018 02:55 ص
التليفزيون المصرى يؤكد بث 22 مباراة من كأس العالم على القناة الأرضية كاس العالم
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

أفادت التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل لها أن سيتم بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 على التليفيزيون، وذلك حسب بيان الفيفا بإذاعة 22 مباراة أرضيا مجانا بجميع الدول.  

وكانت صفحة بوابة ماسبيرو نشرت على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، جدولا لمواعيد مباريات كأس العالم على التليفزيون المصرى، وأكدت فى المنشور أن كافة مباريات كأس العالم ستذاع على قناتى نايل سبورت و الثانية الأرضية  ، بينما ستذاع مباريات المنتخب المصرى على قناتى نايل سبورت و الأولى الأرضية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان سابق إن التليفزيون المصرى لديه الحق فى بث عدد 22 مباراة من مباريات كأس العالم المقام بروسيا ، و تم مخاطبة جهاز حماية المنافسة حيث قرر الجهاز في جلسته التى عقدت فى العاشر من يونيو الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصرى لديه القاعدة القانونية التى تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وبذلك يحق للوطنية للاعلام  بث عدد ٢٢ مباراة للمنتخب على البث الأرضى.

 

 

 


إضافة تعليق

كاس العالم

عاجل

التليفزيون المصرى

بث المباراة




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة