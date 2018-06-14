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التعليم: توقف أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية بسبب إجازة العيد

الخميس، 14 يونيو 2018 02:00 ص
التعليم: توقف أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية بسبب إجازة العيد طلاب الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم وفق المعايير المتفق عليها.
 
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن التصحيح توقف بسبب إجازة عيد الفطر ويعود منتصف الأسبوع المقبل.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

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