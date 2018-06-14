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البرلمان الليبى: الهجوم الإرهابى على الهلال النفطى يهدف لضرب اقتصاد البلاد

الخميس، 14 يونيو 2018 10:17 م
البرلمان الليبى: الهجوم الإرهابى على الهلال النفطى يهدف لضرب اقتصاد البلاد عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة
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أدان مجلـس النــواب الليبــى بأشـــد العبـارات الهجــوم الإرهابــى على منطقة الهــلال النفطى الذى نفذته ماتسمى مليشيات سرايا الدفــاع عن بنغازى الإرهابية وعصابات المدعو ابراهيم الجضران وعصابات من المرتزقة اليوم الخميس فى محاولــة منها لضـرب أمــن واستقــرار المنطقـــة وتدميـر ممتلكــات ومقــدرات الشعــب الليـبــى والعبـث بمصـدر قـوت الليبـيين الوحيـد وضرب اقتصاد البلاد .

 

واستنكر مجلــس النــواب الليبى هذا العمــل الإرهابى الجبــان الذى يحمل كافة الأطراف الداعمة لهذه المليشيـات المسؤولية القانونيـة والاخلاقيــة لهذا العمل الإرهابى الجبان.

 

وشدد مجلس النواب الليبى على أيادى أبطـال القــوات المسلحـة من منتسبى حرس المنشأت النفطيــة وكافـــة وحــدات الجيــش الليبــى فى التصــدى لهــذه المليشيـــات الإرهابيـــة والضــرب بيـد من حديد لكــل من تســول له نفســه المســاس بقـوت الليبـيين ومقــدرات وممتلكات الشعب الليبى .

 


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