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الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال أحد ارهابيى جريمة سبايكر بمدخل تكريت

الخميس، 14 يونيو 2018 03:00 ص
الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن اعتقال أحد ارهابيى جريمة سبايكر بمدخل تكريت القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال أحد إرهابيى جريمة سبايكر بمدخل تكريت الجنوبى.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "مفارز الاستخبارات بقيادة عمليات صلاح الدين وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وكمين محكم وتزامنا مع الذكرى الرابعة لجريمة سبايكر، القت القبض على أحد الارهابيين فى سيطرة مدخل تكريت الجنوبى".

وأضافت أن "المعتقل هو أحد المشاركين بتنفيذ جريمة سبايكر التى راح ضحيتها المئات من الأبرياء واستطاع حينها الهرب من سجن تسفيرات صلاح الدين"، مشيرة إلى أانه "تم احالته للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيو 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.


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