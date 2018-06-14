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الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

الخميس، 14 يونيو 2018 01:43 م
الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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توجه الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأطيب وأخلص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جميع أبناء الشعب المصري، وإلى ملوك وأمراء وحكومات وشعوب العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
 
وأعرب الأزهر الشريف في هذه المناسبة المباركة عن أمله في أن يعم السلام كل دول العالم وأن تتضافر الجهود لتعيش البشرية في أمان ورخاء، وأن تنعم مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والسلام والاستقرار.
 
ودعا الأزهر الشريف، المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى بذل كل الجهد في تلك الأيام المباركة من أجل إدخال الفرح والسرور على قلوب اليتامى والمستضعفين والمحتاجين والمشردين، ومواصلة أعمال البر والتعاون والاعتصام بحبل الله وترك الفرقة والاختلاف.
 
 
 
 

 


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