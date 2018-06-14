video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 14 يونيو 2018 09:08 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس
إضافة تعليق

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، منها أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد هيكتور كوبر، أن محمد صلاح تعافى من إصابته وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام أوروجواى غدا الجمعة.

 

1

 

بالأسماء.. حكومة المهندس مصطفى مدبولى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

 

2
 

 

دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر فى مصر

 

3
 

 

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

 

4
 

 

التموين: تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة لـ 52 جنيها والدواجن 30 جنيها

5
 

 

وزير الدفاع الجديد.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى.. انحاز لمطالب الشعب فى 30 يونيو

6
 

 

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب

 

7
 

 

وزير المالية الجديد: استمرار جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات

 

8
 

 

إذاعة 22 مباراة بكأس العالم على التليفزيون المصرى.. فيفا يؤكد حق مصر فى إذاعة مباريات المونديال "أرضيا"

 

9

الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

 

10
 

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

 

 


إضافة تعليق

اليمين

السيسي

وزير الدفاع الجديد

وزير الداخلية الجديد

كاس العالم

محمد صلاح

منتخب مصر

كوبر

السعودية

اورجواى

روسيا




لا تفوتك
بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

شاهد فى دقيقة.. أحكام زكاة الفطر.. 13 جنيها كحد أدنى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة