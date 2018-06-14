اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، منها أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيد هيكتور كوبر، أن محمد صلاح تعافى من إصابته وسيخوض المباراة الافتتاحية أمام أوروجواى غدا الجمعة.

بالأسماء.. حكومة المهندس مصطفى مدبولى تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي





دار الافتاء تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر فى مصر





كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%





التموين: تخفيض سعر كيلو اللحوم المجمدة لـ 52 جنيها والدواجن 30 جنيها





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وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب





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إذاعة 22 مباراة بكأس العالم على التليفزيون المصرى.. فيفا يؤكد حق مصر فى إذاعة مباريات المونديال "أرضيا"

الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة





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