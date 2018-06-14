video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استطلاع يظهر تراجع التأييد لأردوغان وعدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى

الخميس، 14 يونيو 2018 10:33 ص
استطلاع يظهر تراجع التأييد لأردوغان وعدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى اردوغان
رويترز
إضافة تعليق

أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة جيزيجى ونشرت نتائجه اليوم الخميس ، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لن يفوز بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى وأن تأييد الناخبين له تراجع بواقع 1.6 نقطة خلال أسبوع واحد.

 

كما توقع الاستطلاع أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية فى الانتخابات المقررة فى 24 يونيو.

 

وشارك فى الاستطلاع الذى أجرى فى الثانى والثالث من الشهر الجارى 2814 شخصا.

 

وتوقع استطلاع جيزيجى حصول أردوغان على 47.1 % من الأصوات فى الجولة الأولى للانتخابات انخفاضا من 48.7 % فى استطلاع أجرته المؤسسة ذاتها فى 25 و26 مايو .

 

وأظهر الاستطلاع أن تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية لن يحقق الأغلبية فى البرلمان الذى يضم 600 مقعد إذ سيحصل على 48.7 % من الأصوات وهى ذات النسبة التى حصل عليها فى الاستطلاع السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان: سنجفف مستنقع الإرهاب فى قنديل كما فعلنا بعفرين السورية

تراجع تاييد اردوغان

استطلاع راي تركى

اصوات تركيا

انتخبات تركيا




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة