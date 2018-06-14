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استطلاع يظهر تراجع التأييد لأردوغان وعدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى

الخميس، 14 يونيو 2018 09:57 ص
استطلاع يظهر تراجع التأييد لأردوغان وعدم حسم الانتخابات من الجولة الأولى أردوغان
رويترز
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أظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة جيزيجى ونشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن الرئيس التركى رجب طيب إردوغان لن يفوز بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى وأن تأييد الناخبين له تراجع بواقع 1.6 نقطة خلال أسبوع واحد.

كما توقع الاستطلاع أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية فى الانتخابات المقررة فى 24 يونيو.

وشارك فى الاستطلاع الذى أجرى فى الثانى والثالث من الشهر الجارى 2814 شخصا. وتوقع استطلاع جيزيجى حصول أردوغان على 47.1% من الأصوات فى الجولة الأولى للانتخابات انخفاضا من 48.7% فى استطلاع أجرته المؤسسة ذاتها فى 25 و26 مايو.

وأظهر الاستطلاع أن تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية لن يحقق الأغلبية فى البرلمان الذى يضم 600 مقعد إذ سيحصل على 48.7% من الأصوات وهى ذات النسبة التى حصل عليها فى الاستطلاع السابق.

 


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