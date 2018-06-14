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إقلاع رحلتين "شارتر" لمصر للطيران لنقل 400 مشجعا إلى روسيا

الخميس، 14 يونيو 2018 01:02 م
إقلاع رحلتين "شارتر" لمصر للطيران لنقل 400 مشجعا إلى روسيا مطار القاهرة -أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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أقلعت من مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، رحلتين شارتر إلى روسيا نظمتهما شركة مصر للطيران، لنقل حوالى 400 مشجعا مصريا للمنتخب القومى، لمؤازرته فى بداية مشواره بكأس العالم أمام منتخب الأورجواى، وتقام المباراة عصر غد الجمعة ضمن مباريات المجموعة الأولى، كما تقلع رحلتين عصر اليوم إلى روسيا.
 
وقامت سلطات المطار باستقبال الجماهير المغادرة إلى روسيا بمبنى الركاب رقم "2"، وتم إنهاء إجراءات سفرهم على الرحلات التى أقلعت فى مواعيد مختلفة بداية من صباح اليوم الخميس، ضمن الجسر الجوى الذى تنظمه الشركة لنقل حوالى 3 آلاف مشجع على 19 رحلة شارتر، بالإضافة إلى الرحلات الأساسية.

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مصر للطيران

روسيا

منتخب مصر




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