إقلاع رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى اسطنبول بعد تأخرها ساعتين

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء إقلاع رحلة الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى اسطنبول بعد تأخرها لنحو ساعتين لإصلاح عطل أصاب أحد لوحات التحكم بالطائرة.

وأفاد مصدر ملاحى أن برج المراقبة تلقي إخطارا من قائد الطائرة 695 والتابعة لشركة الخطوط الجوية التركية المتجهة الى اسطنبول يفيد إصابة إحدى لوحات التحكم بعطل فنى وقامت على الفور فرق الصيانة بالانتقال إلى محل الطائرة وتم انزال الركاب واستضافتهم باحدى صالات الترانزيت.

وأضاف المصدر أن الطائرة أقلعت من مطار القاهرة بعد تأخر دام لنحو ساعتين ودون إلغاء أى راكب لحجزه واستأنفت الرحلة وجهتها.