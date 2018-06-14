أمن القاهرة يعيد سيارة مسروقة بالإكراه إلى مالكها ويضبط الجناة فى الشروق

إبراهيم أحمد – أحمد حربى

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سيارة مسروقة إلى مالكها بعد ساعات من الاستيلاء عليها، وقامت بضبط الجناة فى الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من سامي.ص.م.ا. 43 سنة سائق ، يفيد باستقباله طلبا على هاتفه المحمول عبر تطبيق الكترونى لتوصيل شخصين من مدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول إلى مدينة الإسماعيلية ، وعقب وصوله بالسيارة ملكه رقم 43570 ملاكي الفيوم ماركة كيا سيراتوا استقل صحبته شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " وحال سيره بالطريق الدائري اتجاه السلام قام أحدهما بتهديده بسلاح أبيض " مطواة " كان بحوزته ، وأجبراه على الترجل من السيارة واستوليا عليها وبداخلها 2 هاتف محمول خاصين به وفرا هاربين .

وأضاف أن السيارة مجهزة بجهاز تتبع GPS 00 تم العثور على السيارة المستولى عليها بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمود .م.س.م. 33 سنة عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 22540 لسنة 2013م الهرم / جيزة " سرقة بالإكراه " ، ورضا.ا.م.ش. 40 سنة سباك ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1436 لسنة 2016م عتاقة / السويس " مخدرات " .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المستولى عليهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف علي السيارة والهاتفان واتهمهما بسرقته بالإكراه ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.