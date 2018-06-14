video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 01:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

أمن القاهرة يعيد سيارة مسروقة بالإكراه إلى مالكها ويضبط الجناة فى الشروق

الخميس، 14 يونيو 2018 01:01 م
أمن القاهرة يعيد سيارة مسروقة بالإكراه إلى مالكها ويضبط الجناة فى الشروق المتهمان بسرقة سيارة بالإكراه فى الشروق
إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة سيارة مسروقة إلى مالكها بعد ساعات من الاستيلاء عليها، وقامت بضبط الجناة فى الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من سامي.ص.م.ا.  43 سنة سائق ، يفيد باستقباله طلبا على هاتفه المحمول عبر تطبيق الكترونى لتوصيل شخصين من مدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول إلى مدينة الإسماعيلية ، وعقب وصوله بالسيارة ملكه رقم 43570 ملاكي الفيوم ماركة كيا سيراتوا  استقل صحبته شخصان " أدلى بأوصافهما التقريبية " وحال سيره بالطريق الدائري اتجاه السلام قام أحدهما بتهديده بسلاح أبيض " مطواة "  كان بحوزته ، وأجبراه على الترجل من السيارة واستوليا عليها وبداخلها 2 هاتف محمول خاصين به وفرا هاربين .

 وأضاف أن السيارة مجهزة بجهاز تتبع GPS 00 تم العثور على السيارة المستولى عليها  بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمود .م.س.م. 33 سنة عاطل ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 22540 لسنة 2013م الهرم / جيزة  " سرقة بالإكراه " ، ورضا.ا.م.ش.  40 سنة سباك ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا اخرهم 1436 لسنة 2016م عتاقة / السويس  " مخدرات " .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المستولى عليهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وباستدعاء المجني عليه تعرف علي السيارة والهاتفان واتهمهما بسرقته بالإكراه ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجاري تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل سائق دفن حيًا على يد لصوص قتلوه لسرقة سيارته بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطرق العامة ببنها

سقوط عاطل سابق اتهامه فى 17 قضية سرقة سيارات بروض الفرج

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

سرقة سيارة

سرقه السياره




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة