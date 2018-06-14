ألمانيا توافق على إستئجار طائرات عسكرية من إسرائيل

أ ف ب

وافقت ألمانيا على صفقة بقيمة نحو مليار يورو لاستئجار طائرات عسكرية اسرائيلية بدون طيار مدة تسع سنوات قادرة على حمل صواريخ حسبما افاد مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية الخميس.

واعلن رئيس الوزراء بينيامين نتانياهو فى بيان أنه "يهنئ الحكومة والبرلمان في ألمانيا إثر مصادقتهما على صفقة بقيمة حوالى مليار يورو لاستئجار طائرات بدون طيار إسرائيلية".

كما تقدم بالشكر إلى المستشارة انجيلا ميركل على ما بذلته من اجل إبرام الصفقة".

واضاف ان "هذه الصفقة تعزز كثيرا الصناعات الحربية والاقتصاد في اسرائيل".