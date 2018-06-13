video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:34 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

26 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها 5 آلاف و680 معتمرًا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 09:32 م
26 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها 5 آلاف و680 معتمرًا ارشيفية
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و680 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم .

 

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى، 13 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 6 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرقا من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

 

كما وصلت 5 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، ورحلتين تابعتين لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إلغاء إقلاع 3 رحلات إضافية للخطوط السعودية بمطار القاهرة

تجديد حبس 4 متهمين بتقديم رشوة لأمين شرطة بمطار القاهرة 45 يوما

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

ننشر صور لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا لتوديعه بمطار القاهرة

مصر للطيران

مطار القاهرة

العمرة

الاراضي المقدسة

مطار جدة

مطار المدينة المنورة

رحلات العمرة




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة