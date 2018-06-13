26 رحلة تعود من الأراضى المقدسة وعلى متنها 5 آلاف و680 معتمرًا

كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و680 معتمرا عائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لمناسك العمرة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر الصالة الموسمية بالمطار ومبنى رقم 2 بالمطار الجديد ومبنى 1 بالمطار القديم .

ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى، 13 رحلة جوية تابعة لمصر للطيران قادمة من مطار جدة الدولى، بينما وصلت 6 رحلات أخرى من مطار المدينة المنورة، وكان فى استقبالهم فرقا من العلاقات العامة التابعين لشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصولهم.

كما وصلت 5 رحلات تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، ورحلتين تابعتين لشركات خاصة وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى رقم 2 بالمطار الجديد وصالة رقم 1 بالمطار القديم.