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وسائل إعلام بيونج يانج: "لقاء القرن" يضع نهاية للعلاقات العدائية مع أمريكا

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:19 م
وسائل إعلام بيونج يانج: "لقاء القرن" يضع نهاية للعلاقات العدائية مع أمريكا الرئيسان ترامب وكيم كونج أون
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وسائل إعلام كوريا الشمالية اعتبرت أن القمة التاريخية التى جمعت بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون نهاية للعلاقات العدائية بين البلدين وصورت الاجتماع على أنه انتصارا دبلوماسيا لزعيم البلاد. 
 
وعرض ترامب تقيمه الخاص بشأن القمة عندما عاد إلى الأرض الأمريكية، موضحا أن بيونج يانج لم تعد تشكل تهديدا نوويا. 
 
وفي تقريرها الأول حول القمة، عرضت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية رواية "متوهجة" للمحادثات، حيث ذكرت اسم كيم 16 مرة.
 
وفى الوقت نفسه، نشرت الصفحة الأولى لصحيفة حزب العمال الحاكم، رودونج سينمون، صورا لكيم وهو يصافح ترامب بحرارة. وقال إن "اجتماع القرن" عقد لوضع حد "للعلاقات المتطرفة العدائية" بين الدول.
 
وقالت الوكالة إن المحادثات "تصنع عهدا" جديدا وستساعد فى تعزيز "التحول الجذرى فى العلاقات الأكثر عدوانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".
 
وأرجعت الفضل إلى كيم فى تهيئة الظروف للسلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية.
 
 
 

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