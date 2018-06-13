وزير النقل يكلف هيئة النقل النهرى بعمل حملات لفحص وحدات نقل الركاب

كتب رضا حبيشى

كلف الدكتور هشام عرفات وزير النقل هيئة النقل النهرى بضرورة عمل حملات تفتيشية مكثفة من قبل الإدارة العامة للرقابة النهرية لتأمين المجرى الملاحى والوحدات الملاحية استعدادا لعيد الفطر.

ونفذت هيئة النقل النهرى، وفق بيان صحفى، حملات استهدفت تنشيط المجرى الملاحى فى القاهرة والجيزة والقليوبية واستهدفت الوحدات السياحية ووحدات النزهة والمعديات، وتم إجراء عمليات تفتيشية دقيقة بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.

وأضافت الهيئة أن هناك تعليمات مشددة للتأكد من فحص كل الوحدات النيلية المخصصة لنقل الركاب، وتوافر الاشتراطات الملاحية والتراخيص وعوامل الأمن والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ والالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع الإبحار دون توافر أدوات السلامة.