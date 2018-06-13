وزير الرى يعلن حالة الطوارئ القصوى فى جميع المحافظات خلال العيد

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الوزارة و الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال إجازة عيد الفطرالمبارك، واتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية لمواجهة أية مشكلات أو أزمات محتملة قد يكون من شأنها التأثير على إدارة منظومة المياه وحالة الرى بالمحافظات خلال إجازة العيد بصفة خاصة وفترة أقصى الإحتياجات بصفة عامة.

وشدد عبد العاطى خلال اجتماعه اليوم على مصلحة الرى والقطاعات التابعة لها بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لعدم تمكين المخالفين من استغلال فترة الإجازة الرسمية وارتكاب أى مخالفات أو تعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، فضلا عن تشديد الحراسات على المنشئات والمرافق المائية.

وأكد عبد العاطى أنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار الساعة ، والعمل على حسم أية شكاوى فى حينها، كما تم تجهيز كافة المعدات اللازمة في حال حدوث طوارىء خلال فترة الإجازة، علاوة على تشكيل لجان على مستوى السادة مديري العموم والمفتشين ومديري الهندسات ومهندسي المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والوقوف على حالة الترع والمصارف والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه بالترع الرئيسية والفرعية وكذا نهايات الترع والمصارف ومحطات الري والصرف لضمان توفير المياه وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات. .

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى على قيام الإدارة المركزية لشئون المياه بإعداد برنامج المنصرف من المياه خلف أسوان بما يتناسب والاحتياجات المائية، كما تم التنسيق مع جميع الادارات العامة للرى لاجراء التخفيضات المناسبة للترع والرياحات خلال الاجازة، لافتا إلى قيام الادارة المركزية لشئون المياه والادارات العامة لتوزيع المياه التابعة لها بمتابعة المناسيب على مدار ساعات اليوم واتخاذ الاجراءات المناسبة فى حالة وجود ازدحامات فى بعض المجارى المائية.

وأضاف خالد أنه تم إعلان حالة الطوارئ بمحطات الرفع على شبكة الرى استعداداً لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالى، كما تم وضع الجسور المشتركة تحت المراقبة .