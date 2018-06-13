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وزير البترول يوجه بتوفير 50 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية خلال العيد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:51 ص
وزير البترول يوجه بتوفير 50 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية خلال العيد وزير البترول خلال اللقاء
كتب أحمد أبو حجر
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى إطار استعدادات قطاع البترول لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية خلال أيام عيد الفطر والاجازات و للاطمئنان على موقف توافر امدادات الوقود من البنزين والسولار والبوتاجاز والأرصدة من الإنتاج المحلى والاستيراد لمواجهة حركة النقل الزائدة والسفر على الطرق السريعة لاماكن قضاء الاجازات فى المدن الساحلية والبحر الأحمر والوجه القبلى بحضور وكيل أول الوزارة ورئيس هيئة البترول ونوابه للتجارة الداخلية والخارجية والتكرير والنقل والتوزيع ورؤساء شركات مصر والتعاون للبترول والنيل وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام .
 
وأصدر الوزير توجيهاته بتشغيل مصانع شركة بتروجاس لتعبئة البوتاجاز بكامل طاقتها أيام اجازات العيد والاستعداد بتوفير 50 ألف أسطوانة معبأة جاهزة للتدخل السريع فى حالة الاحتياج واستمرار عمل منافذ توزيع البوتاجاز التابعة لشركة بوتاجاسكو طوال تلك الفترة .
 
كما أكد الوزير، على استمرار عمل مستودعات شحن المنتجات البترولية بمختلف المحافظات لتوفير امدادات البنزين والسولار لمحطات تموين السيارات لمختلف مناطق الجمهورية وقيام غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول بالتنسيق ومتابعة حركة نقل وتوزيع الوقود إلى محطات التموين وجاهزية أسطول النقل وزيادة حصص المحطات خاصة المتواجدة على الطرق السريعة لمواجهة حركة السفر والتنسيق بين شركات التسويق والسهام البترولية على تواجد سيارات صهريجية محملة بالوقود على الطرق السريعة للتدخل الفورى فى حالة الاحتياج إليها.
 
وشدد الوزير على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بهيئة البترول على مدار الـ 24 ساعة والتنسيق مع غرف المتابعة بشركات التسويق والسهام لتلقى أى استفسارات أو شكاوى وذلك على الخط الساخن 19816 لغرفة عمليات هيئة البترول ورقم 19096 لغرفة عمليات بتروجاس ، ورقم 19492 لشركة بوتاجاسكو.

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