وزيرة الهجرة تهنئ شابًا مصريًا لتوليه منصب عميد كلية الإعلام بألمانيا

كتب محمود راغب

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور محمد السيد بدر، البالغ من العمر ٣٩ عامًا مصري الجنسية، لتوليه منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونيخ بألمانيا وذلك بعد منافسة شرسة مع ١٧ أستاذًا ألمانيًا.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها الشديد بالكفاءات المصرية بالخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التي يعملون بها، وأشارت إلى أن المصري يستطيع تولي أعلى المناصب بغض النظر عن سنه، حيث إن كفاءته دائمًا ما تكون السبيل له لتقدم الصفوف الأولى.

ويعد "بدر"، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد هذا المنصب، وكان د. محمد السيد بدر تقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام ٢٠١٧ بعد منافسة شرسة مع ٧٢ أستاذًا ألمانيًا، بالإضافة إلى أنه قام بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.