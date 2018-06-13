واشنطن تفرض رسوما لمكافحة الإغراق على الزيتون الإسبانى

(أ ف ب)

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها فرضت على الزيتون المستورد من اسبانيا رسوما لمكافحة الإغراق وأخرى تعويضية بعدما تبيّن لها ان هذه السلعة تحصل على دعم من الدولة الإسبانية وتباع في الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وقالت الوزارة فى بيان إن القرار الذى اتخذته بشأن واردات الولايات المتحدة من الزيتون الإسبانى نهائى ويظهر أن هذه السلعة تباع فى الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة تتراوح بين 16,88% و25,5%.

وكانت الوزارة اعتبرت فى قرارات تمهيدية غير نهائية صدرت فى نوفمبر ويناير بشأن واردات البلاد من الزيتون الإسبانى ان هذه السلع تباع فى الولايات المتحدة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسب تبلغ 14,64% و16,80% و19,73%.

وفى قرارها النهائى الصادر الثلاثاء خلصت الوزارة إلى أن قيمة الدعم الذى حصل عليه منتجو الزيتون فى اسبانيا تتراوح بين 7,52% و27,02%.

وفى 2017 صدّرت إسبانيا إلى الولايات المتحدة زيتونا بقيمة 67,6 مليون دولار.

وفى بيانها اوضحت الوزارة ان مسألة فرض الرسوم الجمركية التعويضية والمضادة للإغراق على الزيتون الإسبانى أصبحت الآن فى عهدة "اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية" التى ستعلن عن قرارها بهذا الشأن فى 24 يوليو.

وضاعفت إدارة ترامب فى الآونة الأخيرة من إجراءاتها الحماية مما أغضب شركاءها التجاريين وآثار القلق من اندلاع حرب تجارية عالمية.