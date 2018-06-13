هيئة المساحة تكلف مديرياتها بالتعاون مع أصحاب طلبات تقنين أراضى وضع اليد

كتبت أسماء نصار

كلف المهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، مديرى مديريات المساحة على مستوى الجمهورية بضرورة التعاون التام مع أصحاب الشأن فيما يختص بطلبات تقنين أراضى وضع، حيث سيتم غلق باب التقديم 14 يونيو الجارى طبقا لقرار اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.

من جانبه أكد محمد صبحى مدير إدارة بيع الخرائط أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير جميع الخرائط المطلوبة لعمليات التقنين خاصة أنه سيتم غلق التقديم اعتبارا من 14 يونيو الجارى، وذلك على مستوى غرفة بيع الخرائط الرئيسية بمقر الهيئة بالاضافة الى 24 غرفة بيع على مستوى المحافظات المصرية، مضيفا أن ذلك يتم طبقا لمنظومة تعاون مع الادارة العامة للخرائط الطبوغرافية والادارة العامة للمطابع وادارة التحويل الرقمى بالهيئة.

الجدير بالذكر أن جميع أعمال المساحة اللازمة للتقنيين بالمحافظات والرفع المساحى وتوقيع عليا لخرائط عمل أصيل للهيئه، وهناك مشروعات لايصلح دخول القطاع الخاص فيها خاصة الاعمال القائمه علي التسجيل بعد التقنيين، بالاضافة إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بالالتزام بخرائط وأعمال الهيئه فى حالات التقنيين.