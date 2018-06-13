video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة المساحة تكلف مديرياتها بالتعاون مع أصحاب طلبات تقنين أراضى وضع اليد

الأربعاء، 13 يونيو 2018 04:00 ص
هيئة المساحة تكلف مديرياتها بالتعاون مع أصحاب طلبات تقنين أراضى وضع اليد المهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
 
كلف المهندس مدحت كمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، مديرى مديريات المساحة على مستوى الجمهورية بضرورة التعاون التام مع أصحاب الشأن فيما يختص بطلبات تقنين أراضى وضع، حيث سيتم غلق باب التقديم  14 يونيو الجارى طبقا لقرار اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.
 
من جانبه أكد محمد صبحى مدير إدارة بيع الخرائط أن الهيئة تسعى جاهدة لتوفير جميع الخرائط المطلوبة لعمليات التقنين خاصة أنه سيتم غلق التقديم اعتبارا من 14 يونيو الجارى، وذلك على مستوى غرفة بيع الخرائط الرئيسية بمقر الهيئة بالاضافة الى 24 غرفة بيع على مستوى المحافظات المصرية، مضيفا أن ذلك يتم طبقا لمنظومة تعاون مع الادارة العامة للخرائط الطبوغرافية والادارة العامة للمطابع وادارة التحويل الرقمى بالهيئة.
 
الجدير بالذكر أن جميع أعمال المساحة اللازمة للتقنيين بالمحافظات والرفع المساحى وتوقيع عليا لخرائط عمل أصيل للهيئه، وهناك مشروعات لايصلح دخول القطاع الخاص فيها خاصة الاعمال القائمه علي التسجيل بعد التقنيين، بالاضافة إلى أن هناك قرار من مجلس الوزراء بالالتزام بخرائط وأعمال الهيئه فى حالات التقنيين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة المساحة: حصر أملاك الدولة فى 21 محافظة

هيئة المساحة: خريطة موحدة لمشروعات الدولة منعا لإهدار المال العام

اراضى الدولة

الاراضى

المساحة

اخبار مصر




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة