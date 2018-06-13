ننشر عناوين ساحات صلاة العيد المجهزة بحيى الشرابية والأميرية

أعلنت رئاسة حى الشرابية، عن الساحات التى تم تجيهزها استعدادا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بعد التنسيق مع مديرية الأوقاف التابعة لمحافظة القاهرة، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديرية الصحة لتجهيز سيارات إسعاف بالقرب من هذه الساحات، بالإضافة إلى تجهيز مقر للحماية المدنية بالقرب منها.

وجاءت الساحات كالتالى:

_ ساحة اليقين، بجوار إدارة الشرابية التعليمية

_ ساحة عمر بن الخطاب، بمنطقة أبو وافية

_ ساحة صهيب الرومى، بشارع حمزة مسعود

_ ساحة الجهاد، بمساكن إيديال

_ ساحة الصحابة، بشارع الإتحاد

_ ساحة التوبة، بشارع ترعة الجلاد

_ ساحة مسجد العجيمي، بميدان كامى

_ ساحة عباد الرحمن، بجوار مسجد إيديال الصغير

كما أعلنت رئاسة حى الأميرية عن الساحات التى تم تجهيزها بالتنسيق مع الجهات والمديريات والهيئات المعنية وجاءت كالتالى: