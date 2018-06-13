ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 35

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 23 31

بلطيم 21 30

مطروح 22 29

السلوم 20 33

سيوة 21 38

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 19 31

رفح 19 31

الإسماعيلية 22 36

السويس 22 36

رأس سدر 24 35

نخل 18 33

نويبع 25 35

طابا 22 33

كاترين 17 30

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 37

الفيوم 20 36

بنى سويف 21 36

المنيا 21 37

أسيوط 21 37

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 26 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 28 36

ابو رماد 26 33

راس حدربة 27 32

حلايب 28 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 44

المدينة 25 40

الرياض 26 41

المنامة 33 40

أبوظبى 31 40

الدوحة 32 43

الكويت 31 43

دمشق 16 28

بيروت 23 27

عمان 16 26

القدس 17 24

غزة 21 28

بغداد 27 41

مسقط 32 36

صنعاء 15 29

الخرطوم 29 41

طرابلس 20 27

تونس 19 28

الجزائر 16 22

الرباط 14 23

نواكشوط 24 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 31

اسطنبول 19 27

اسلام اباد 26 42

نيودلهى 30 43

جاكرتا 25 33

بكين 19 28

كوالامبور 24 33

طوكيو 18 25

أثينا 20 33

روما 16 25

باريس 11 18

مدريد 12 22

برلين 12 20

لندن 14 21

مونتريال 15 23

موسكو 09 19

نيويورك 21 28

واشنطن 21 31