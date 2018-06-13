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نادية لطفى وعبد الحكيم راضى وعبد العزيز الجندى يفوزون بجوائز الدولة التقديرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:53 ص
نادية لطفى وعبد الحكيم راضى وعبد العزيز الجندى يفوزون بجوائز الدولة التقديرية الفنانة نادية لطفى
كتبت بسنت جميل
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة، منذ قليل، عن أسماء الفائزين في جوائز الدولة التقديرية فرع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، لعام 2017.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالى:

فى الفنون: فازت الفنانة نادية لطفى والموسيقار محمد سلطان وحجب الجائزة الثالثة.

وفى الأدب فاز كل من: الدكتور عبد الحكيم راضى، والكاتب محمد قطب وكمال الدين عيد

 فى العلوم الاجتماعية فاز كل من سعدية بهادر وشبل بدران وأحمد رفعت 

وجاء أسماء إعلان الفائزين، عقب انعقاد جلسة التصويت السرية لإعلان جوائز الدولة، والتي تشمل كلا من التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، ووزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة تقدم جوائز مالية سنوية للمبدعين وهى جائزة النيل، جائزة التفوق، جائزة الدولة التقديرية، جائزة الدولة التشجيعية.


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