موجز أخبار الساعة 6.. الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد مصادر مطلعة، أن الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ستؤدى اليمين الدستورية غدا الخميس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

أكدت مصادر مطلعة، على أن الوزراء الجدد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الوزراء الجديد ستؤدى اليمين غدا الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، عن أن الحكومة الجديدة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس مصطفى مدبولى بتشكيلها، من المرجح أن تشهد ارتفاعا فى عدد الوزيرات لتصل إلى 8 سيدات، وذلك بانضمام سيدتين لتولى حقائب كل من البيئة، والصحة، موضحة أنه من المتوقع ترشيح الدكتورة هالة أبو زايد لحقيبة الصحة، وترشيح الدكتورة ياسمين فؤاد لوزيرة البيئة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير درجات امتحان مادة اللغة العربية الذى عقد يوم الأحد الموافق 3/6/2018، على النحو التالى:

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع خلال أيام الجمعة والسبت أول وثانى أيام العيد أن تتعرض البلاد لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بقيم تتراوح من 4 لـ6 درجات ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية ويكون حارا على السواحل الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف، مشددة إلى أنه لا يجوز.

خصصت الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018/2019 استثمارات عامة قيمتها 148.512 مليار جنيه، بزيادة قدرها 9.7% عن استثمارات السنة المالية الحالية التى تبلغ 135.431 مليار جنيه. فأين تذهب هذه الاستثمارات؟.

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أهمية تشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة إجازات عيد الفطر، لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وتكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور .

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو لشاب روسى يدعى "ساشا" يعزف السلام الوطنى المصرى على آلة الهارب الموسيقية.

أكد أحمد العيسوى، رئيس الشركة العامة لمخابر القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنه تم إنتاج ما يقرب من 25 طنًا من منتجات العيد "كعك وبسكويت" حتى الآن، كما تم تخفيض أسعار منتجات الكعك والبسكويت مرة ثانية لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار بنسبة 20% إضافية بجانب التخفيضات التى حدثت فى بداية طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية قبل 10 أيام الماضية مقارنة بالأسواق الأخرى.

حصل اليوم السابع على فيديو لمغادرة بعثة المنتخب الوطني الأول مطار جروزنى متوجهة الى مدينة ايكاتينبرج الروسية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني الأول أمام أوروجواى بعد غد الجمعة فى افتتاح مشوار الفراعنة فى نهائيات كأس العالم.

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرر تعيين الحكم الهولندى بيورن كويبرس لإدارة المباراة المرتقبة التى تجمع بين منتخبى مصر وأوروجواى، المحدد لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم التى تنطلق غداً الخميس فى روسيا.

قال العقيد محمد عبد الجواد قائد التوجيه المعنوى للجيش الليبى فى مدينة درنة، إن قوات الجيش ستعلن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين خلال ساعات، مؤكدًا على أن مسافة تقدر بأقل من 500 متر تفصل قوات الجيش الوطنى عن إعلان تحرير المدينة خالية من الإرهابيين.

"ربنا رزقنا بثلاث أولاد وزوجتى كان نفسها فى البنت، فربنا أهداها أربعة بنات وولد مرة واحدة"، بتلك الكلمات تحدث خالد عبدالعظيم شاب فى العقد الرابع من عمره يقيم بقرية باها التابعة لمركز بنى سويف.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح المنتجات والسلع الغذائية استعدادا لعيد الفطر المبارك إضافة الى تخفيض أسعار منتجات الكعك والبسكويت 20% مرة ثانية وطرحها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية "النيل والأهرام وإسكندرية للمجمعات"، وكذلك من خلال منافذ التابعة للشركة العامة لمخابر القاهرة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية فى محافظتى القاهرة والجيزة.

انتهت أمس الثلاثاء، المهلة الممنوحة من التحالف العربى، لخروج ميليشيا الحوثيين من مدينة الحديدة بالساحل الغربى باليمن، حيث وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة من المقاومة اليمنية، إلى جبهات القتال قرب الحديدة تمهيدا لبدء معركة التحرير.

خاض المنتخب الوطنى تدريبه اليوم فى الحادية عشرة صباحا على ملعب أحمد أرينا فى جروزنى، قبل التوجه إلى المطار للمغادرة إلى مدينة إيكاترينبرج لمواجهة منتخب أوروجواى بعد غدٍ الجمعة فى أولى مبارياتهما ضمن المجموعة الأولى فى الدور الأول لنهائيات كأس العالم.

كبداية لموجة حارة تستمر لمدة 4 أيام حتى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس وقفة عيد الفطر المبارك، ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.