مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى غربى تعز

عدن (أ ش أ)

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الأربعاء، فى مديرية الصلو جنوبى شرق محافظة تعز.

وذكر مصدر عسكرى للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميلشيا الانقلابية مهاجمة مواقع الجيش اليمنى فى جبل مديرية الصلو.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجوم، وتكبيد الميلشيا قتلى وجرحى فى صفوف عناصرها، فيما لاذ البقية بالفرار. كما دارت غربى مدينة تعز معارك شرسة بين قوات الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية مقبنة.

وأوضح المصدر أن المعارك نشبت بعد محاولة مجامع من الميلشيا استعادة مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الميلشيا لم تتمكن من تحقيق أى تقدم أمام ضربات الجيش اليمني، الذى أجبرها على التراجع والانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة فى الأرواح العتاد.