video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى غربى تعز

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:21 م
مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى غربى تعز الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الأربعاء، فى مديرية الصلو جنوبى شرق محافظة تعز.

وذكر مصدر عسكرى للموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" اليوم الأربعاء، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميلشيا الانقلابية مهاجمة مواقع الجيش اليمنى فى جبل مديرية الصلو.

وأكد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إفشال الهجوم، وتكبيد الميلشيا قتلى وجرحى فى صفوف عناصرها، فيما لاذ البقية بالفرار. كما دارت غربى مدينة تعز معارك شرسة بين قوات الجيش اليمنى وميلشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية مقبنة.

وأوضح المصدر أن المعارك نشبت بعد محاولة مجامع من الميلشيا استعادة مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الميلشيا لم تتمكن من تحقيق أى تقدم أمام ضربات الجيش اليمني، الذى أجبرها على التراجع والانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة فى الأرواح العتاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى يبدأ اقتحام الحديدة بدعم من التحالف العربى

الجيش اليمنى يحرر سلسلة جبلية استراتيجية فى صعدة

الجيش اليمنى

اليمن

الحوثيين

اخبار العرب




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة