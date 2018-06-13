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مناظرة النيابة تكشف تفاصيل مقتل سائق "توك توك" أبو النمرس

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:04 م
مناظرة النيابة تكشف تفاصيل مقتل سائق "توك توك" أبو النمرس جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهمين بقتل سائق "توك توك" بمنطقة أبو النمرس بجنوب الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بالجيزة بذلك.

 

وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه، أنه فى العقد الثالث من عمره وعثر عليه مذبوحًا بأحد المناطق النائية بمنطقة أبو النمرس، وعليه قررت النيابة بتشريح جثمانه للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة بشكل دقيق.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المجنى عليه تم استوقافه من خلال الجناة؛ وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد المناطق، وفى طريقهم احتالوا عليه، وهددوا بالأسلحة البيضاء التى بحوزتهم، وطلبوا منه ترك الـ"توك توك" الخاص به، وحينما حاول مقاومتهم؛ قتلوه وسرقاو درجاته البخارية وفروا هاربين.

 

وتستمع الأجهزة الأمنية لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، وعددًا من أقارب المجني عليه وأصدقائه، لمعرفة أخر من تواصل معه قبل مقتله، لتحديد هوية الجناة الذين استقلوا مع الـ"توك توك"، كما تفحص أجهزة الأمن عدد من المسجلين الخطر المتورطين فى قضايا مشابهة.

 

كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بعدة طعنات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه سائق توك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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