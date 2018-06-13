ملصقات على المنازل بالزاوية الحمراء لتعريف المواطنين بأهمية اتحاد الشاغلين

ماجد تمراز

بدأت أجهزة حى الزاوية الحمراء، فى شن حملة توعية لأهالى مدينة النور، بأهمية تشكيل اتحاد شاغلين لكل عقار، من أجل الحفاظ على السلامة للإنشائية للعقار، وضمان صيانته بشكل مستمر.

وأكد اللواء هشام عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الحمراء، على أنه تم لصق ملصقات أمام المنازل، تتضمن تعريف المواطنين باتحاد الشاغلين، وكيفية إنشائه، وأهميته، وذلك تنفيذا لقرار محافظ القاهرة، بهذا الشأن ولقانون البناء 119 لسنة 2008.

وكان قد أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة،على أهمية تفعيل اتحاد الشاغلين للعقارات وخاصة بالأحياء القديمة لتسهيل مأمورية رئيس الحى في التعامل من خلال قناة قانونية لتنفيذ قرارات الحى الصادرة بشأن العقار سواء ترميمه أو تنكيس.