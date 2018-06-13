video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 4 من القوات شبه العسكرية الهندية فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:17 ص
مقتل 4 من القوات شبه العسكرية الهندية فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى قوات الجيش الهندى ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئولون هنود مقتل 4 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية واصابة 3 اخرين فى اطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قوات حرس الحدود الهندية - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الجنود الباكستانيين قتلوا جنديا هنديا برصاص القناصة بينما كان عدد من الجنود الهنود يقومون بدورية فى احدى المناطق الحدودية .

وأضاف البيان انه بينما كان يحاول الجنود انقاذ زميلهم، فتحت القوات الباكستانية النار عليهم، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود اخرين فى الحال .. فيما قامت القوات الهندية بالرد، وجرى تبادل لاطلاق النار على الحدود بين قوات البلدين.

على الجانب الأخر، صرح مسئول أمنى باكستانى أن القوات الباكستانية لم تبدأ العدوان، وانما كانت فقط ترد على اطلاق نار "غير مبرر" من الجانب الهندي.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الهندى يحبط محاولة تسلل من إقليم كشمير ويقتل 6 مسلحين

مقتل 3 مسلحين فى اشتباكات مع الجيش الهندى بإقليم كشمير

اشتباكات بين الهند وباكستان على حدود كشمير تنهى هدنة قصيرة

الهند

باكستان

القوات شبه العسكريه الهنديه

كشمير

اطلاق نار من الجانب الباكستانى




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة