مقتل 4 من القوات شبه العسكرية الهندية فى إطلاق نار من الجانب الباكستانى

نيودلهى(أ ش أ)

أعلن مسئولون هنود مقتل 4 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية واصابة 3 اخرين فى اطلاق نار من الجانب الباكستانى على طول خط المراقبة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قوات حرس الحدود الهندية - فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سي" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الجنود الباكستانيين قتلوا جنديا هنديا برصاص القناصة بينما كان عدد من الجنود الهنود يقومون بدورية فى احدى المناطق الحدودية .

وأضاف البيان انه بينما كان يحاول الجنود انقاذ زميلهم، فتحت القوات الباكستانية النار عليهم، ما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود اخرين فى الحال .. فيما قامت القوات الهندية بالرد، وجرى تبادل لاطلاق النار على الحدود بين قوات البلدين.

على الجانب الأخر، صرح مسئول أمنى باكستانى أن القوات الباكستانية لم تبدأ العدوان، وانما كانت فقط ترد على اطلاق نار "غير مبرر" من الجانب الهندي.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".